Iuliu Mureşan l-a „înţepat” din nou pe Pancu: „N-a știut cum să iasă din scenă!”

Iuliu Mureşan, preşedintele CFR-ului, a fost prezent la tragerea la sorţi pentru stabilirea programului Superligii înaintea noului sezon.

Iuliu Mureșan a fost prezent la tragerea la sorți pentru stabilirea programului Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj va debuta în noua ediţie la Galaţi, contra Oţelului, după care se întoarce pe teren propriu pentru meciul cu FC Voluntari.

Prima etapă este programată în weekend-ul 18-19 iulie, după care ardelenii vor juca primul meci din cupele europene. Vişiniii nu îşi cunosc, deocamdată, viitorul adversar întrucât va juca cu echipa câştigătoare dintre Alashkert (Armenia) şi Yelimay Semey (Kazahstan), iar primul tur va avea loc în perioada 9-16 iulie.

La tragerea la sorţi a fost prezent şi Iuliu Mureşan, preşedintele echipei ardelene. Oficialul CFR-ului a vorbit despre situaţia echipei din acest moment, dar şi despre relaţia în care a rămas cu Daniel Pancu, antrenor plecat cu scandal de la Cluj la finalul sezonului trecut.

„Între primele etape avem o deplasare care poate fi extrem de grea, în Kazahstan, la o distanţă foarte mare. Dacă se califică Yelimay Semey (locul 4 în Kazahstan), o să avem un zbor de vreo o mie şi ceva de kilometri... Plus până la Astana, care e o distanţă enormă. Să sperăm că va câştiga Alashkert, pentru că e cam la jumătate din distanţă. Echipa se pregăteşte, ne mai vin trei-patru jucători la începutul săptămânii viitoare şi vom avea lotul complet.

Încercăm să fim CFR-ul care am fost, cu toate că am trecut prin multe greutăţi. Sper ca şi în campionatul viitor să ne luptăm pentru play-off, iar după aceea vom vedea. Vom ajunge sigur până la capăt, pentru asta muncim. Am întărit foarte mult conducerea clubului. L-am adus pe Cadu, un jucător emblematic, lângă mine şi mă bucur foarte tare.

Este foarte eficient şi inteligent în munca pe care o face. Nu m-am certat cu Pancu, în primul rând! Eu chiar nu m-am certat, n-am comentat, n-am zis nimic. El a avut nişte... N-a ştiut cum să iasă din scenă şi a greşit din punct de vedere tactic. Sau a fost sfătuit greşit. Eu nu am de ce să mă împac, pentru că nu m-am supărat pe el şi e iertat din start.

Chiar m-am înţeles foarte bine cu Pancu şi este un antrenor foarte bun. O spun încă o dată: chiar este un antrenor foarte, foarte bun”, a spus Iuliu Mureşan.

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