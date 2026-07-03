CFR Cluj a anunțat trei transferuri într-o singură zi! S-au alăturat lotului condus de Antonio Folha din Slovenia

CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu trei jucători pentru a evolua în Gruia în sezonul viitor.

CFR Cluj a făcut trei transferuri într-o singură zi / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj s-a orientat pe piața transferurilor și a ajuns la un acord cu trei fotbaliști pentru a îmbrăca tricoul echipei și în sezonul viitor.

Este vorba despre fundașii central Marian Huja, cel care a fost cumpărat definitiv de la Pogon Szczecin și Renato Pantalon, ultima oară în Cehia, la FK Jablonec, respectiv mijlocașul defensiv Igor Savic, cel care a evoluat în sezonul precedent pentru Zrinjski Mostar (Bosnia).

Ultimii doi au ajuns deja în cantonamentul din Slovenia al CFR-ului și s-au alăturat lotului condus de Antonio Folha.

Pe lângă ei, CFR Cluj a mai făcut două transferuri în această vară: portarul Andre Moreira și mijlocașul Yuval Sade.

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