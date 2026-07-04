CFR Cluj a oficializat un nou transfer. Mijlocașul uruguayan cu trei trofee în palmares ajunge în Gruia

CFR Cluj are o nouă achiziție în această perioadă de mercato, Francisco Barrios. Fotbalistul vine în Gruia după experiențe în campionatele din Uruguay și Brazilia.

CFR Cluj a oficializat un nou transfer/ Foto: CFR Cluj-Facebook

CFR Cluj aduce un nou jucător în Gruia. Uruguayanul Francisco Barrios ajunge la CFR Cluj după experiențe în campionatele din Uruguay și Brazilia, dar și după prezențe la loturile naționale de juniori ale țării sale.

Tânărul de 24 de ani și-a început cariera la Defensor Sporting, unul dintre cluburile de tradiție din Uruguay. În perioada petrecută la formația din Montevideo, mijlocașul a cucerit de trei ori Cupa Uruguayului, înainte de a continua în prima ligă din țara natală. În ultimii doi ani, Barrios a evoluat pentru Boston River, iar ulterior a făcut pasul în fotbalul brazilian, unde a îmbrăcat tricoul formației Atlético Clube Goianiense.

La nivel internațional, noul mijlocaș al CFR-ului a bifat selecții pentru reprezentativele de juniori ale Uruguayului.

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