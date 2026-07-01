Nistor, cu cărțile pe față: „Acestea sunt regretele mele!”

Ajuns la 38 de ani, Dan Nistor continuă să impresioneze în Superligă în tricoul Universității Cluj.

Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj, a vorbit despre regretele carierei | Foto: Dan Nistor- Facebook

Dan Nistor este aproape de a doborî un record în Superligă: este la un pas de a deveni jucătorul cu cele mai multe prezențe pe prima scenă a fotbalului din România.

Mijlocașul mai are contract un an cu Universitatea Cluj, club pentru care evoluează de trei ani și jumătate, și nu se gândește la retragere.

Într-un interviu acordat pentru Prima Sport, Nistor a vorbit despre regretele carierei sale: unul dintre ele este că a evoluat prea puțin pentru echipa națională, altul este legat de experiența din Franța, de la Evian.

„Am două regrete în viaţă. Cred că aş fi meritat să am mai multe selecţii la naţională. Al doilea regret este că am ales greşit când m-am dus în Franţa, pentru că am ales partea financiară şi n-am ales partea fotbalistică. Foarte mulţi jucători aflaţi în postura mea ar fi ales la fel.

De la un salariu de 2.500 de euro la Pandurii, la un salariu de 30-40 de ori mai mare, marea majoritate ar fi făcut la fel. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, 100% n-aş mai alege să merg în Franţa”, a spus Dan Nistor.

În 2013, pe vremea când evolua pentru Pandurii Tg. Jiu, Nistor a fost cumpărat pentru 800.000 de euro de Evian, grupare care evolua în acel moment în Ligue 1.

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