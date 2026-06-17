CFR Cluj și-a aflat prima adversară din preliminariile Conference League!

CFR Cluj, ocupanta locului 3 în sezonul trecut din Superligă, își va afla miercuri prima adversară din preliminariile Conference League.

CFR Cluj și-a aflat prima adversară din preliminariile Conference League / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj va lua startul cupelor europene în al doilea tur preliminar din Conference League, acolo unde vor fi cap de serie.

Acest lucru presupune o adversară mai slab cotată și, cel puțin pe hârtie, șanse mai mari la calificarea în faza următoare.

La tragerea la sorți de miercuri, ardelenii și-au aflat adversara din turul 2 preliminar din Conference League. CFR Cluj va juca contra câștigătoarei dintre FC Alashkert (Armenia) și FC Elimai (Kazahstan).

Manșa tur se va juca în 23 iulie, în deplasare, în timp ce returul se va disputa în 30 iulie, în Gruia.

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