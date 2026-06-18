Triplul campion al României cu CFR Cluj s-a retras din fotbal: „Închei cu mândrie acest capitol”

Mateo Susic (35 de ani), fost jucător la CFR Cluj, și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist profesionist.

Mateo Susic a contribuit la trei titluri de campioană ale CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Mateo Susic, jucător care a contribuit la trei titluri de campioană din vitrina CFR-ului, se retrage din fotbalul profesionist.

Fundașul dreapta a evoluat ultima oară în campionatul din țara natală, pentru Zrinjski, însă a bifat doar 9 apariții în ultimul sezon.

Bosniacul a bifat două perioade la CFR Cluj: prima în sezonul 2014/2015, apoi între 2019-2022. În perioada petrecută în Gruia, Susic a contribuit la trei titluri de campion și o Supercupă.

De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat pentru Istra 1961, Cottbus, Sheriff Tiraspol și APOEL.

„A venit ziua care credeam că nu se va întâmpla niciodată - îmi agăț ghetele în cui și voi deschide o nouă pagină a vieții. Multumesc tuturor cluburilor mele care mi-au dat o șansă și au crezut în mine, mereu am dat tot ce am avut mai bun atât pe teren, cât și în afara terenului.

Am avut ocazia sa fiu membru al Naționalei Bosniei și să reprezint culorile acesteia, este cea mai mare onoare și obligație pe care am avut-o în carieră. Mulțumesc tuturor fanilor pentru susținere și critici.

Închei cu mândrie acest capitol din viața mea. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie”, a scris Susic, pe contul personal de Facebook.

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