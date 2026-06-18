„U” Cluj, portretizată în presa din Ucraina: „De ei doi să vă temeți!”

„U” Cluj va lua startul cupelor europene în primul tur preliminar din Europa League, iar primul adversar care i-a ieșit în cale formației ardelene este Dynamo Kiev.

„U” Cluj va juca în turul 1 din Europa League / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

În urma tragerii la sorți care a avut loc marți, de la ora 18:00, Universitatea Cluj va da piept cu Dynamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League.

Prima manșă dintre cele două echipe se va juca pe 9 iulie, la Lublin (Polonia), în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, pe 16 iulie, pe Cluj Arena.

„Temeți-vă de ei!”

Pavlo Isenko, portar la Universitatea Craiova, a acordat un interviu presei din Ucraina despre meciul pe care compatrioții săi îl vor disputa contra Universității Cluj.

„La mijloc, Dan Nistor e creativ, capabil să preia toate fazele fixe și să creeze o situație primejdioasă cu o pasă.

Dinamo trebuie să fie atentă și la golgheterul bosniac Jovo Lukic, un atacant de calitate. E important ca Dinamo să încerce să se desprindă atunci.

Acasă, Clujul are sprijinul fanatic al celui de-al 12-lea jucător. Să țină cont de asta Kievul. Dinamo e favorita, are un lot mai echilibrat și e mai ofensivă”, a spus Isenko pentru Sport.ua.

Misiune dificilă în etapa următoare

Dacă trec de ucraineni, alb-negrii vor da peste un adversar încă şi mai puternic. Benfica, PAOK, Maccabi Tel-Aviv şi Pafos sunt formaţiile din care se va alege următoarea adversară a clujenilor.

Dacă pierd dubla cu Dinamo Kiev, ardelenii vor retrograda în Conference League și vor avea un adversar dintre următoarele cinci echipe: Braga (Portugalia), Başakşehir (Turcia), SK Brann (Norvegia), FC Sion (Elveţia) şi câştigătoarea dublei dintre Marsaxlokk (Malta) – FC Pyunik (Armenia).

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