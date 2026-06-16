După Alibek, „U” Cluj a mai transferat un atacant! A evoluat ultima oară în Liga a 2-a

Universitatea Cluj a mai realizat o mutare pe piața transferurilor și a ajuns la un acord cu Ibuchi Chukwu Goodnews (20 de ani).

„U” Cluj a mai transferat un atacant / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Chukwu Goodnews a evoluat în ultimul sezon pentru Gloria Bistrița, în eșalonul secund. Fotbalistul de origine nigeriană poate evolua în bandă sau în centrul atacului și a mai jucat până acum, la nivel de seniori, pentru Corvinul Hunedoara.

Remarcat într-un trial organizat în Nigeria, unde a evoluat pentru Jimmy Football Academy, Goodnews a părăsit țara natală în vara lui 2024 și a răspuns afirmativ interesului celor de la Corvinul Hunedoara. La formația de ligă secundă, jucătorul cu profil ofensiv a debutat chiar într-un meci de UEFA Conference League, mai exact înfrângerea de la Sibiu, cu Astana, făcându-și apariția pe teren în minutul 85.

În prima parte a stagiunii 2024-2025, Goodnews a mai evoluat în 14 partide pentru hunedoreni, reușind să marcheze de două ori. În pauza de iarnă a aceluiași sezon, nigerianul a fost cedat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, contribuind la promovarea „rossonerilor” în liga secundă.

Evoluțiile lui Ibuchi Chukwu i-au convins pe bistrițeni, care au contat pe serviciile sale și după încheiera împrumutului, în sezonul 2025-2026, iar nigerianul nu a dezamăgit. În 23 de meciuri în toate competițiile, Goodnews a marcat de cinci ori și a contribuit cu alte cinci assist-uri.

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