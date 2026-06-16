Alibek va câștiga la „U” Cluj jumătate din salariul pe care îl avea la CFR! Despre ce sumă este vorba

Alibek Aliev (29 de ani), atacantul care s-a despărţit în această vară de CFR Cluj, a semnat cu rivala din oraş, Universitatea.

Alibek Aliev a semnat cu Universitatea Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Vârful suedez a fost una dintre dezamăgirile de la echipă ale patronului Neluțu Varga. Alibek a marcat de doar 4 ori în 21 de meciuri disputate în tricoul CFR-ului, deși era văzut drept înlocuitorul perfect pentru Louis Munteanu.

Conform Fanatik, Alibek avea la CFR unul dintre cele mai mari salarii din lot, aproximativ 22.000 de euro. Remunerația sa lunară va fi însă redusă cu aproape 50% începând cu sezonul viitor. Potrivit sursei, el va încasa 12.000 de euro lunar cât timp va fi sub contract cu Universitatea Cluj.

Varga a fost dezamăgit!

Patronul echipei, Neluțu Varga, a avut o reacție dură cu privire la situația jucătorului. Suedezul a fost printre primii care și-au depus memorii pentru a rămâne liber de contract în urma restanțelor salariale, fiind nemulțumit de situația economică a clubului.

„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat.

Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani.

Nu se mai poate așa. Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți. Nu se poate ca numai Neluțu să piardă și ei să câștige.

Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!”, spunea Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

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