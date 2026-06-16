E OFICIAL! Alibek Aliev a semnat cu Universitatea Cluj!

Alibek Aliev (29 de ani), atacantul care s-a despărţit în această vară de CFR Cluj, a semnat cu rivala din oraş, Universitatea.

Alibek Aliev a semnat cu Universitatea Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Vârful suedez a bătut palma cu şefii formaţiei de pe Cluj Arena, iar marţi dimineaţa a fost prezent pe cel mai mare stadion al oraşului.

Reporterul Monitorul de Cluj prezent pe stadion la Supercupa dintre CFR Cluj U15 şi FCSB U15, programată pe Cluj Arena de la ora 11:00, l-au surprins pe atacantul suedez în tribunele arenei în momentul în care era fotografiat pentru poza de prezentare.

În momentul în care a fost observat de către fanii fostei echipei prezenţi la meci, Alibek a fost întâmpinat cu injurii de către galeria CFR-ului. "Alibek, m**e Alibek!", au scandat minute în şir fanii formaţiei din Gruia.

Vine Alibek! Pleacă Lukic?

Transferul lui Alibek la Universitatea Cluj vine în contextul în care principalul marcator al echipei, Jovo Lukic, a impresionat la Cupa Mondială iar clubul are mai multe oferte pe numele său, astfel că sunt şanse mari să plece din România în această vară.

La fel ca și Alibek, și Lukic a ajuns liber de contract la „U” Cluj de la Universitatea Craiova. În schimbul său, conducerea clubului alb-negru a refuzat o ofertă de 2 milioane de euro în luna februarie, după cum a anunțat președintele Radu Constantea.

A fost prezentat, se alătură lotului lui Bergodi!

La scurt timp după ce a fost observat pe Cluj Arena, clubul a făcut anunțul oficial că Alibek Aliev se va alătura lotului condus de Cristiano Bergodi.

„Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract.

Vârful cu pașaport suedez a marcat nu mai puțin de 76 de goluri la nivelul primelor trei ligi din Suedia și a evoluat ultima dată pentru CFR, în partea a doua a sezonului trecut.”, a anunțat clubul.

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