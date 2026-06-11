George Cosac a câștigat un nou mandat la Federața Română de Tenis!

Președintele în exercițiu George Cosac a câștigat, miercuri, un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis la alegerile de la începutul lunii.

George Cosac a câștigat un nou mandat la FRT / SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Deși la alegerile din 16 aprilie 2026, amânate din lipsa de cvorum a Adunării Generale, au fost depuse șapte candidaturi, George Cosac, Răzvan Itu, Dumitru Hărădău, Tudor Napoleon Spartacus Iacov, Silviu Cristian Matei, Ion Șerban și Marius Daniel Vecerdea, în cele din urmă pe buletinul de vot de miercuri au rămas doar trei nume. Este vorba despre George Cosac, Dumitru Hărădău și Silviu Cristian Matei, restul de patru candidați fie absentând, fie retrăgându-se din cursa electorală.

Numărul membrilor afiliați ai Federației Române de Tenis a crescut la 307 după înregistrarea în Registrul Federațiilor de la tribunal a cluburilor care întruneau condițiile legale. 53 dintre cele 307 cluburi, deși înregistrate la tribunal, nu au drept de vot pentru neplata cotizației anuale. Astfel, la Adunarea Generală de miercuri au fost prezente 204 cluburi dintre cele 254 cu drept de vot.

Un nou mandat pentru Cosac!

În aceste condiții, George Cosac a fost votat de 159 de membri afiliați, în timp ce Silviu Cristian Matei a primit 27 din sufragii, iar Dumitru Hărădău doar 3. Comisia de organizare a anunțat că a înmânat 200 de buletine de vot. Dintre acestea 10 au fost anulate, iar unul nu a fost depus în urnă.

„Sigur că ne așteptăm să fie contestate și aceste alegeri. Este veșnicul contestatar (n.r. - Marius Vecerdea). Un individ care are o structură sportivă datoare conform Înaltei Curți de Casație și Justiție cu 6 milioane de lei către Federația Română de Tenis, care nu își plătește cheltuielile de judecată, care nu este înscris în registrul federațiilor, îi este permis să ne târască în procese de ani de zile.

Sunt peste 300 de procese. În anii aceștia sunt mii de ore pe care noi, cei de la federație, le-am petrecut prin tribunale. Acum dânsului i-a fost teamă să vină la alegeri. Începând din 2013, când a văzut că nu este ales președinte, ne-a spus că va contesta alegerile de fiecare dată când nu e ales. Deci ne așteptăm și acum la contestații. Dar noi ne vom continua activitatea, Federația Română de Tenis va merge mai departe.

Sunt onorat pentru încrederea care mi se acordă și pentru că structurile sportive au hotărât să continue această luptă. Nu este o perioadă prielnică pentru sport pentru că vedem dificultățile economice care sunt, iar în aceste condiții și federațiile au probleme. Sigur, la noi e o speranță suplimentară legată de faptul că avem câteva procese bune câștigate la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a ne recupera banii sistați ilegal de către Ministerul Sportului, actualmente Agenția Națională pentru sport. Nu va fi un mandat ușor, de aceea am cerut votanților să fie alături de această conducere pentru că numai împreună putem realiza lucrurile pe care ni le dorim cei din familia tenisului”, a declarat el.

Ultimele alegeri pentru președinția Federației Române de Tenis s-au desfășurat la 10 februarie 2023 și au fost câștigate de George Cosac cu 142 de voturi din cei 157 de membri afiliați prezenți. Cosac a ajuns la patru mandate în funcția de președinte al Federației Române de Tenis, fiind ales anterior în 2013 și 2017. Alina Tecșor, Daniel Dobre, Ion Moldovan și Adrian Cruciat au fost aleși drept vicepreședinți.

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