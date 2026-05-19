„U” Cluj încearcă primul transfer pentru grupele Europa League! Au pus ochii pe un mijlocaș din Superligă

„U” Cluj va încheia sezonul pe locul secund, ceea ce înseamnă calificarea în primul tur din preliminariile Europa League.

„U” Cluj s-a calificat în preliminariile Europa League / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

După ce a ratat ambele trofee interne, atât Cupa cât și titlul fiind pierdute în fața Universității Craiova, studenții au planuri mari pentru sezonul viitor.

Pentru asta, clubul de pe Cluj Arena vrea să-i întărească lotul lui Cristiano Bergodi, mai ales în linia mediană.

Conform GSP, primul jucător de care este interesat clubul de pe malul Someșului este Rober Sierra (29 de ani), jucător la FC Argeș.

Rober Sierra a reușit trei goluri și o pasă decisivă în acest sezon / Foto: Fotbal Club Argeș Pitești Facebook

Spaniolul ajuns în 2023 în România la Steaua a fost unul dintre cei mai constanți fotbaliști din lotul lui Bogdan Andone în această ediție și a intrat în atenția vicecampioanei.

Până să ajungă în România, a mai evoluat în eșaloanele inferioare ale fotbalului spaniol, la echipa a doua a celor de la Mallorca, Ontinyent, Peralada, Oviedo B și Formenterra. A trecut apoi pe la Inter Turku și Spartak Varna, înainte să semneze în Ghencea.

