Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei/lună la Cluj. Numărul angajaților continuă să scadă.

Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România, cu o medie de peste 7.000 de lei lunar.

Salariul mediu net din Cluj a depășit 7.000 lei/lună | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

În județul Cluj, în luna martie 2026, salariul mediu net a fost de 7.086 lei, mai mare cu 544 lei comparativ cu luna anterioară și cu 180 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2025, potrivit unui comunicat al Direcție Județene de Statistică (DJS) Cluj.

Câștigul salarial mediu brut în luna martie 2026, în județul Cluj a fost 11.858 lei, mai mare cu 906 lei față de cel din luna precedentă și cu 285 lei mai mult decât în luna martie a anului 2025.

Evoluția salariului mediu net în județul Cluj, în perioada ianuarie 2025 - martie 2026 | Sursă: DJS Cluj

Clujul, pe locul al doilea în topul salariilor din România

În martie 2026, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.938 lei. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în:

București (8.039 lei) județul Cluj (7.086 lei) județul Timiș (6.546 lei)

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele: Teleorman (4.176 lei), Vaslui (4.216 lei) și Suceava (4.231 lei).

În domeniul serviciilor, municipiul București a avut un câștig mediu net de 8.213 lei, urmat de județul Cluj cu 7.717 lei și județul Timiș cu 6.657 lei

Mai puțini agajați la Cluj

„Efectivul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii martie 2026 a fost de 286.028 persoane, în scădere cu 299 persoane comparativ cu luna februarie 2026 și cu 3.919 persoane mai puține față de luna martie 2025”, se arată în comunicatul DJS Cluj.

Este a 12-a lună la rând când numărul angajaților din Cluj a scăzut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: