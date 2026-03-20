Bergodi a „uitat” victoria din derby: „Sunt om echilibrat, nu mă entuziasmez”

Universitatea Cluj va da piept cu FC Argeș în etapa cu numărul #2 din Superligă.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Va fi primul meci pe care alb-negrii îl vor disputa după victoria din derby-ul Clujului din etapa trecută, scor 2-1.

Cu o victorie împotriva celor de la FC Argeș, „studenții” pot ajunge chiar pe primul loc la finalul etapei. Cealaltă condiție este ca CFR Cluj să nu piardă vineri seara, contra Rapidului.

Cu toate acestea, antrenorul Universității rămâne concentrat asupra meciului de sâmbătă. La conferința de presă premergătoare meciului, Cristiano Bergodi a spus că se așteaptă la un meci dificil, însă are încredere în forța grupului de a reveni la Cluj cu toate cele trei puncte.

„Fiecare meci din play-off este foarte dificil. Vom întâlni echipa-revelație a acestui campionat, pentru că ceea ce au făcut ei a fost un lucru extraordinar. Dacă ne gândim că este o nou-promovată, zic eu că este senzațional ce au realizat, adică este o echipă pe care o respectăm foarte mult și vedem sâmbătă. Va fi un meci dificil.

Ambele echipe sunt cu entuziasm și cu un moral foarte bun. Ei au produs această primă surpriză în play-off, în etapa 1, cu această victorie la Craiova. Va fi un „război” la Mioveni, pentru că este normal ca și ei să vrea să câștige punctele, la fel ca noi, dar va fi un meci frumos și să câștige cei mai buni.

FC Argeș este, oricum, o echipă bine antrenată, cu un stil de joc bine conturat, și va fi dificil în fața unei formații cu jucători agresivi. Am văzut și acasă la noi că ne-au pus probleme. Este o echipă foarte bună.

Cred că au capacitatea să ducă acest ritm până la finalul sezonului. Din punct de vedere tehnic, cred că da, pentru că sunt jucători buni. Repet, Argeș este o echipă bună, agresivă, care poate crea probleme oricui.

Este o echipă de play-off, iar meciul cu Craiova a fost o surpriză mare. Toți ne gândeam că va câștiga Craiova, dar nu s-a întâmplat așa, iar acesta este meritul lor. Sunt o echipă bună, toți se ajută, aleargă, sunt agresivi și este foarte greu când întâlnești o astfel de echipă. Se vede că este un grup cu un spirit foarte bun. Sunt bătăioși și asta ne poate crea probleme.”, a spus italianul înaintea meciului.

Bergodi a vorbit și despre starea de spirit din vestiar în urma victoriei cu CFR.

„Nu este greu, pentru că eu sunt un om echilibrat, adică nu mă entuziasmez după o victorie într-un derby. Mă bucur, e normal, am făcut-o și eu. Am petrecut cu jucătorii după meci, dar a doua zi degeaba ne mai gândim la acel meci, pentru că urmează cel de la Mioveni.

Și atunci le-am spus jucătorilor că trebuie să fim foarte modești și umili, pentru că fotbalul, când începi să ai nasul pe sus, te pedepsește imediat, iar atunci noi trebuie, în continuare, să încercăm să câștigăm toate cele trei puncte, în deplasare sau acasă, ca de obicei. Sunt nouă finale, iar sâmbătă este prima dintre acestea.”, a încheiat el.

