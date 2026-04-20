Hagi va fi noul selecționer! „Regele” va fi prezentat luni, în cadrul unei conferințe de presă

Gheorghe Hagi (61 de ani) este alesul Federaţiei pentru banca tehnică a Echipei Naţionale după decesul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Gică Hagi va fi noul selecționer al Românei / Foto: IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, şi-a îndeplinit dorinţa, aceea de a-l numi ca succesor al lui Mircea Lucescu pe Gheorghe Hagi, considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor.

Luni, Hagi va fi prezentat drept noul selecţioner al României în cadrul unei conferinţe de presă, şi va reveni, astfel, pe banca Naţionalei după 25 de ani.

„Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferinţă de presă. La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala 'Nicolae Dobrin', vor participa preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, şi domnul Gheorghe Hagi.

Conferinţa de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV şi pe pagina de Facebook a Echipei Naţionale de Fotbal a României. Accesul jurnaliştilor se va face prin strada Vasile Şerbănică şi va fi permis începând cu ora 13:00”, au transmis cei de la FRF.

Primele două meciuri ale tricolorilor sub comanda lui Gică Hagi vor avea loc peste două luni: cu Georgia, la Tbilisi (2 iunie), şi cu Ţara Galilor, la Bucureşti, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

