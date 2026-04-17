Sondaj: 7 din 10 români cred că Hagi este selecționerul potrivit, însă doar jumătate cred că poate califica România la Campionatul European

Gheorghe Hagi (61 de ani) are cele mai mari șanse să devină noul selecționer al Echipei Naționale după decesul lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Gheorghe Hagi are cele mai șanse să fie următorul selecționer

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IX-a, realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, 7 din 10 români au o părere bună (foarte bună sau destul de bună) despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social larg, mai rar întâlnit în spațiul public românesc. Este o percepție bazată pe capitalul său simbolic și pe statutul de personalitate emblematică a fotbalului românesc.

Există o diferențiere clară a opiniilor între segmentele mai apropiate cultural de fotbal și cele mai distante, ceea ce arată că interesul și implicarea față de acest domeniu sunt distribuite inegal socio-demografic.

Entuziasmul față de numirea lui Gheorghe Hagi în poziția de selecționer nu se traduce integral în încredere privind performanța viitoare a echipei naționale, sugerând o separare între susținerea simbolică a liderului și evaluarea realistă a rezultatelor.

Deși se conturează o majoritate care crede că echipa națională se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028, ea rămâne fragilă, publicul fiind prudent în raport cu așteptările față de performanța sportivă.”

Selecționerul echipei naționale de fotbal

71.85 dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Românii (despre 40.7% dintre români au o părere foarte bună, iar 31.% au o părere destul de bună).

Doar 4.3% dintre români au o părere foarte proastă sau destul de proastă despre această numire (2.7% o părere destul de proastă, iar 1.6% o părere foarte proastă). 23.4% dintre români nu au nicio părere despre acest subiect, iar 0.5% nu răspund.

Calificarea la Campionatul European 2028

49.9% dintre români cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028 (14.5% dintre cei chestionați au răspuns „cu siguranță da”, iar 35.4% „probabil da”).

30.6% dintre participanții la sondaj nu cred că echipa națională de fotbal se va califica la Campionatul European din 2028 (15.2% au răspuns "probabil nu", iar 15.4% „cu siguranță nu”). 19.4% nu știu sau nu pot aprecia dacă echipa națională de fotbal se va califica, iar 0.1% nu răspund.

