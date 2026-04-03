Iuliu Mureșan și Radu Constantea, „săgeți” de la distanță: „N-am primit sprijin ca „U” Cluj / Sunt cei mai puțin în măsură să vorbească”

Iuliu Mureșan și Radu Constantea, președinții celor de la CFR și „U” Cluj, au avut un schimb de replici pe seama mutării echipei din Gruia pe Cluj Arena.

Radu Constantea și Iuliu Mureșan au avut un nou schimb de replici

Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, nu renunță la visul de a muta echipa pe Cluj Arena pentru a disputa meciurile de pe teren propriu.

Oficialul vișiniiilor a avut o nouă serie de acuzații la adresa echipei rivale, contestând suma primită de Universitatea Cluj din partea autorităților locale.

„Patronul nostru a făcut eforturi mari ca să rezolve plata datoriilor. Dar vă spun eu că și la alte cluburi din Superliga sunt datorii, nu doar la noi. Am rezolvat problemele, dar doresc să vă spun unele lucruri. Lumea să stea liniștită. Nu vom rămâne fără licențe, așa cum unii voiau și se tot rugau să se întâmple acest lucru.

Peste 80 la sută dintre datorii erau către patronul Varga, dar dânsul nu își vrea banii și nu a făcut nicio problemă în acest sens. Din contră, dânsul a făcut din nou un efort mare și iar a adus bani de acasă, pentru a plăti datorii. Multe dintre ele erau făcute până la 31 decembrie 2025.

Și apropo de datorii: nu mi se pare corect cum este dusă lupta între echipe, în special în prima ligă. Păi, ori suntem toți privați, ori nu mai suntem? Nu e normal ca unele cluburi să fie finațate de patroni, iar altele să primească bani de la Primării și Consilii Județene, plus alte avantaje din partea acestora.

Noi nu avem avantajele celor de la „U” Cluj. Știți foarte bine ce relații de susținere au ei pe plan local, nu? Primar, etc, etc. Noi cei de la CFR nu le avem. La noi trebuie să rezolve situația patronul Neluțu Varga. Și la stadion vreau să vă dau un exemplu.

Noi dacă dorim să schimbăm gazonul hibrid, atunci trebuie ca patronul să scoată din buzunar câteva sute de mii de euro. Cei de la U Cluj joacă pe un gazon hibrid schimbat din banii Consiliului Județean. Iar apoi noi trebuie să scoatem tot din buzunarul patronului și banii pentru salarii.

Și nu mă refer doar la Universitatea Cluj, mă refer la toate echipele susținute în fotbal de Primării și Consilii Județene. O astfel de luptă nu mi se pare corectă”, a spus Iuliu Mureșan pentru ProSport.

Răspunsul lui Constantea a venit prompt!

Replica celor de la „U” Cluj nu a întârziat să apară. Radu Constantea, omologul lui Mureșan de la Universitatea, i-a răspuns lui Mureșan.

„CFR Cluj și Iuliu Muresan sunt cei mai puțin în măsură să vorbească despre avantaje sau legături ale unui club cu zona publică.

La o radiografie succintă a ultimilor 20 de ani, se poate vedea că CFR Cluj a primit un sprijin mult mai consistent, direct sau indirect, din partea statului român, în comparație cu Universitatea Cluj”, a declarat Radu Constantea pentru ProSport.

