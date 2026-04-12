Pleacă Nistor de la „U” Cluj? Conducerea clubului a clarificat tot!

Dan Nistor (37 de ani) și-a exprimat dezamăgirea la ultimul meci al echipei sale, fiind schimbat în minutul 44.

Radu Constantea, președintele lui „U” Cluj, a clarificat situația jucătorului Dan Nistor.

În minutul 44 al meciului cu Rapid, câștigat de „studenți” cu 2-1, jucătorul a fost înlocuit de către Cristiano Bergodi.

Întrucât Alin Chinteș se accidentase, el trebuia înlocuit tot cu un jucător care îndeplinește regula U-21, astfel că a fost necesară o a doua schimbare, iar jucătorul în varstă de 37 de ani a fost „sacrificat”.

Decizia antrenorului l-a nemulțumit pe Nistor, care a mers direct la vestiare. Cu toate că părea să existe tensiuni în cadrul echipei, se pare că nu a fost iscat vreun conflict, iar apele au fost liniștite.

„Toată lumea este foarte bine, mai ales când rezultatele sunt unele bune. Nu există nicio problemă. Dan Nistor mai are un an contract și inclusiv el este bine acum.

Nu există niciun fel de problemă legată de acea situație de la meciul cu Rapid”, a spus Radu Constantea, președintele clubului, pentru Digi Sport.

Ce spusese Dan Nistor

Veteranul din lotul Universității Cluj nu și-a ascuns dezamăgirea pentru faptul că a fost schimbat înainte de pauză și lăsase impresia că ar putea pleca la finalul sezonului.

Actuala înțelegere dintre cele două părți va expira la finalul sezonului viitor, pe 30 iunie 2027.

„E normal. E această regulă, nu avem ce face, nu putem să ne împotrivim. Normal că nu mi-a picat bine să fiu schimbat în minutul 44. Asta a fost decizia antrenorului.

Am plecat la vestiar, nu am salutat pe nimeni. E normal să fiu supărat. Orice jucător, la vârsta mea, ar fi făcut același lucru. E decizia antrenorului pe care o respect, indiferent că vreau sau nu vreau.

Mai sunt șapte meciuri, vedem ce va fi pe viitor. Probabil vom avea o discuție săptămâna viitoare”, declara Nistor, după ultimul meci al echipei sale.

CITEȘTE ȘI: