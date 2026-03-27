Fotbal internațional. Jose Mourinho s-a decis unde va antrena în continuare!

Jose Mourinho o antrenează pe Benfica de la mijlocul lunii septembrie, când s-a despărțit de Fenerbahce.

Jose Mourinho / Foto: ANTONIO COTRIM - EPA - Agerpres

Portughezul n-a rămas prea multă vreme fără echipă după ce a reziliat cu turcii.

Mourinho a ajuns la un acord cu Benfica și a revenit după 25 de ani la echipa pe care a mai antrenat-o vreme de 10 meciuri în 2000. Sub comanda sa, „vulturii” au reușit în extremis calificarea în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, de unde Benfica a fost eliminată de Real Madrid.

Chiar dacă în campionat este la 7 puncte în spatele celor de la FC Porto, Mourinho este dorit în continuare pe banca echipei. Sub comanda sa, echipa nu a pierdut niciun meci în campionat în cele 27 de etape: înregistrat 19 victorii și opt remize.

Conform celor de la O Jogo, formația a decis să îi ofere credit în continuare antrenorului și în ediția viitoare. Deși era dorit și pe banca naționalei Portugaliei, „The Special One” pare convins de proiect și va continua la Benfica.

„Când am fost pus în fața posibilității de a antrena Benfica, nu am ezitat nicio secundă: 'Sunt interesat, mi-ar plăcea'. Cine este antrenorul care spune 'nu' lui Benfica? Eu nu!”, a spus Jose Mourinho anul trecut.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

