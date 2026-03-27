EXCLUSIV | Belgianul îndrăgit de fanii lui „U” Cluj e încă aproape de România: „Simt energia lor, sunt mai mult decât un club”

Deși au trecut trei ani de când a plecat din România, mijlocașul Martin Remacle (28 de ani) este la curent cu ceea ce se petrece la Universitatea Cluj.

Martin Remacle a jucat două sezoane la Universitatea Cluj / IONUT ANGHEL (C) / AGERPRES FOTO

Sosit în țara noastră în 2020, fotbalistul belgian a trecut pe la Pandurii Tg.Jiu, FC Voluntari și FC Botoșani până să ajungă la Universitatea Cluj.

În urmă cu patru ani, Remacle se alătura lotului ardelenilor și punea umărul la revenirea echipei în prima ligă. A continuat în Superligă încă un sezon, după care a semnat cu Korona Kielce, locul 8 din Polonia, echipă pentru care evoluează și în prezent.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, Remacle a vorbit despre parcursul lui „U” Cluj din acest sezon și despre șansele pe care crede că le are formația lui Cristiano Bergodi de a triumfa la finalul sezonului.

„Sincer, cred că ei au un sezon foarte bun. Poți vedea un progres clar, o identitate puternică și o echipă care nu renunță niciodată. Desigur, să câștigi titlul este dificil deoarece competiția este puternică, dar în fotbal totul este posibil. Dacă rămân constanți și concentrați până la final, de ce nu?

Fanilor lui „U” Cluj vreau să le mulțumesc pentru tot suportul arătat chiar și până în prezent. Chiar dacă nu mai sunt acolo, eu simt energia lor. Ar trebui să continue să își susțină echipa așa cum au făcut-o mereu pentru că sunt o forță uriașă pentru club și pentru echipă. „U” Cluj este mai mult decât un club.”, a spus mijlocașul.

Martin Remacle a bifat 43 de apariții în tricoul Universității Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Remacle a ajuns în sufletul fanilor lui „U” Cluj!

Deși a bifat doar 43 de apariții pentru „studenți”, Remacle a ajuns rapid la inimile suporterilor lui „U”. Belgianul a avut discuții să revină în România și a spus ceea ce-i lipsește cel mai mult din perioada petrecută aici.

„Ceea ce-mi lipsește din perioada petrecută în România este atmosfera, atât la stadion, cât și în viața de zi cu zi. Oamenii, mentalitatea, conexiunea cu fanii. Și, desigur, lucrurile mici precum mâncarea, rutina, momentele cu colegii și prietenii.

Au fost niște discuții să revin deoarece am lăsat niște amintiri frumoase acolo. Acum sunt focusat pe drumul meu din prezent, dar nu niciodată nu poți știi ce îți rezervă viitorul în fotbal.”, a declarat Remacle.

Jucătorul crescut la juniorii celor de la Standard Liege este jucător de bază în Polonia. Korona Kielce are 36 de puncte cu 8 etape înainte de final și este la doar trei puncte distanță de un loc de cupă europeană și la cinci de locul secund.

„Liga din Polonia s-a dezvoltat mult și are o infrastructură bună și atmosferă de top în fiecare stadion, ceea ce este un plus. Liga este mai puternică, fizică, structurală. În România, valoarea individuală face mai mult diferența. Ambele ligi au punctele lor forte, dar stilul este complet diferit.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

