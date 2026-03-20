Adrian Falub a semnat cu o echipă din Superligă!

Adrian Falub (54 de ani) a antrenat-o ultima dată pe Unirea Dej, în Liga a 3-a.

Adrian Falub a fost antrenor la Gloria Bistrița înainte să vină la Unirea Dej | Foto: arhivă monitorulcj.ro

Tehnicianul care are în CV nu mai puțin de cinci promovări în primul eșalon era liber de contract din luna noiembrie, atunci când s-a despărțit de gruparea de pe malul Someșului.

Dejenii au avut parte de un sezon catastrofal sub comanda lui în această ediție: a obținut doar două victorii și un rezultat de egalitate după primele 13 etape, în condițiile în care obiectivul impus de club era calificarea în play-off-ul competiției.

După plecarea de la Dej, Falub nu a rămas prea multă vreme fără echipă. El a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Cluj, iar acum activează în Departamentul de Scouting al clubului.

„Suntem trei persoane: eu, Răzvan și Adi Falub, care s-a alăturat în toamnă. Analizăm foarte mulți jucători și încercăm să descoperim jucătorii cei mai potriviți, pe profilul pe care îl dorim.

Din fericire, avem o rată foarte bună de succes. Mai sunt jucători care nu s-au adaptat, dar asta se întâmplă și la cele mai mari cluburi”, a spus Gabi Giurgiu, oficial al clubului de pe Cluj Arena, într-un interviu pentru ProSport.

Cele mai importante transferuri reușite de Universitatea Cluj de când Falub se ocupă de transferarea jucătorilor sunt fundașul Andrei Coubiș (22 de ani), transferat de la AC Milan, și extrema Oucasse Mendy, ultima oară la RAAL La Louviere, prima ligă din Belgia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

