Radu Drăgușin povestește prin ce a trecut după accidentare: „Familia a făcut diferența”

Fotbalistul celor de la Tottenham, Radu Drăgușin (23 de ani), a suferit la începutul acestui an o gravă accidentare, ruptură de ligament încrucișat la genunchi.

Radu Drăgușin are 27 de selecții pentru România | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

La doar un an de când fusese cumpărat de gruparea engleză pentru 25 de milioane de euro, internaționalul român s-a accidentat și este și acum departe de gazon.

Totuși, perioada până va juca din nou este tot mai scurtă. În cadrul unui eveniment care a avut loc în București, fundașul a vorbit despre suferința pe care a îndurat-o în perioada de recuperare, cea în care a fost nevoit să stea departe de fotbal.

„A fost un moment în care am simțit că ceva nu era în regulă cu genunchiul meu. Am mai avut accidentări, am mai avut dureri, dar în momentul ăla am simțit că ceva s-a rupt. N-am știut atunci, pentru că n-am mai experimentat așa ceva”, a recunoscut, citat de Gazeta Sporturilor.

„Familia a făcut diferența”

„Marea diferență a făcut-o familia mea. Familia mea, care mi-a fost alături și, bineînțeles, m-a susținut în acele momente foarte dificile.

Iar mai departe, eu am încercat imediat după operație să revin în jurul băieților, să revin în grup, pentru că acolo mă simt în largul meu. După accidentare ai o mie de gânduri, te întrebi dacă ai fi putut să faci ceva diferit, să fi fost mai atent în acel moment, dar când ești pe teren nu te gândești la așa ceva.

Când ești pe teren te gândești doar să joci cât mai bine și să câștigi”, a adăugat acesta.

„A trebuit să învăț să alerg”

Radu Drăgușin a explicat în detaliu cât de puternică a fost accidentarea suferită în februarie, în meciul cu Elfsborg, din Europa League.

„A trebuit să încep să învăț din nou cum să merg, cum să alerg, cum să fac toate aceste mișcări la care niciodată nu te gândești că ar trebui să le iei de la început.

Am avut această operație în care îți înlocuiesc ligamentul cu o parte din tendon, iar acest lucru, practic, îți oprește tot piciorul până începi din nou să mergi, să te miști, să fii cât de cât normal”, a încheiat fundașul care a strâns 27 de selecții pentru naționala României.

Radu Drăgușin este cel mai bine cotat fotbalist român în acest moment. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață este de 25 de milioane de euro.

Născut în București, el a plecat în Italia la 16 ani, când a fost transferat de Juventus, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa.

