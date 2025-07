Cel mai scump fotbalist român, Radu Drăgușin, afectat serios de accidentare: „O să trebuiască să joc cu ea toată viața”

Radu Drăgușin, cel mai bine cotat forbalist român, afirmă că accidentarea din ianuarie l-a afecat serios.

Radu Drăgușin în meciul dintre naționalele Romaniei și Slovaciei, din Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, desfasurat pe Frankfurt Arena | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, a afirmat, într-un interviu acordat cu ocazia semnării unui parteneriat de imagine, că accidentarea de la finalul lunii ianuarie, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la un genunchi, l-a afectat destul de puternic și că va trebui să țină cont de ea toată cariera sa.



Internaționalul român s-a arătat însă încrezător că va reveni pe terenul de joc mult mai puternic decât înainte.

Accidentarea l-a afectat serios pe cel mai scump fotbalist român

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Atunci când ești fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățești, ești în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greșit îți ia acest sentiment și te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun așa. O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Și mai mult decât de trecut peste acest moment este să-l accepți și să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare. Cu siguranță m-au ajutat foarte mult familia și iubita mea care m-au susținut în toate momentele grele, mai ales în acesta. Ușor-ușor mă recuperez, ușor-ușor o să revin la forma pe care o aveam, și mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat și să înveți cum să trăiești cu această accidentare. A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal. Eu sunt tipul de om care acceptă o provocare când i se pune în față și eu așa am luat-o, am luat-o ca pe o provocare, să demonstrez că o să revin și mai puternic”, a declarat Drăgușin, potrivit Agerpres.ro.

Radu Drăgușin este cel mai bine cotat fotbalist român, cu o valoare de 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.



„În momentul în care m-am accidentat, am avut câteva zile de liber ca să las genunchiul, să nu-l supun la niciun fel de efort. Dar după câteva zile am simțit că deja vreau să mă întorc la teren și să încerc să fac orice, să încep deja recuperarea. Abia după două săptămâni m-am operat. Dar, cum spuneam, noi ca fotbaliști avem o rutină și în momentul în care ieșim din această rutină, nu suntem confortabili. Deci am vrut cât de repede să mă întorc la teren și să fiu printre colegii mei, chiar dacă eram accidentat, ca să pară cât de cât normal și să încep ușor recuperarea”, a completat acesta.

Când revine Drăgușin pe teren

Întrebat când va reveni pe teren, Drăgușin a spus că nu vrea să se grăbească pentru a nu păți lucruri mai grave: „Când o să fie momentul, nu știu, pentru că este genul de accidentare pe care dacă o grăbești, riști să pățești alte lucruri mai grave. Am început ușor-ușor pe teren, urmez îndeaproape programul pe care îl pregătesc cei de la Tottenham și cum am spus, ușor-ușor o să revin și mai puternic''.



Fundașul în vârstă de 23 de ani consideră că marea schimbare din viața sa s-a produs atunci când a ajuns la clubul italian Juventus Torino.

Fundașul naționalei a menționat că depășirea fazei grupelor cu România la EURO 2024 a fost unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa.



„Probabil cele mai frumoase sunt victoriile. Una dintre ele, aș putea spune, a fost la EURO 2024, după al treilea meci, unde ne-am și calificat din grupe și a fost unul dintre cele mai puternice sentimente din viața mea. Să știu acolo, alături de colegii mei de la națională și de o țară întreagă, că am reușit să facem ceva important pentru România a fost de nedescris. Iar în același timp, după câștigarea Europa League, cu toate că nu am fost în lot deoarece am fost accidentat, n-a mai contat. Am fost alături de colegii mei și acele momente alături de ei au fost unice”, a mai spus Dărgușin.



În privința echipei sale de club, Tottenham Hotspur, Radu Drăgușin a afirmat că transferul s-a realizat rapid pentru că întotdeauna și-a dorit să evolueze în fotbalul englez.



„Transferul la Tottenham a fost un transfer foarte rapid. Mi-aduc aminte că era perioada de transferuri, în ianuarie 2024. Și bineînțeles în perioada de transferuri sunt foarte multe zvonuri, foarte multe știri, foarte multe transferuri ipotetice. Și mi-aduc aminte că a venit această ofertă din partea lui Tottenham. Pot spune că mereu am avut această dorință de a juca în Premier League. Mi se pare că este cel mai frumos campionat din lume, nu numai din Europa, cel mai frumos show. (…) Pot spune că da, este un vis îndeplinit de a juca în Premier League”, a mai spus fundașul echipei Tottenham.



Internaționalul român Radu Drăgușin, fundașul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la un genunchi la finalul lunii ianuarie a acestui an și a ratat restul sezonului.



Drăgușin s-a accidentat în cursul meciului câștigat de echipa sa în fața formației Elfsborg (3-0), la 31 ianuarie, în cadrul competiției Europa League.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: