Kader Keita, fost jucător la CFR Cluj, reținut după ce a dat cu mașina peste o femeie

Kader Keita, fotbalist trecut și pe la CFR Cluj, reținut de poliție după ce a dat cu mașina peste o femeie | Foto: Inquam Photos / George Călin

Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reținut marți seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulație în Capitală și a fugit de la locul faptei, potrivit Agerpres.ro.

Marți dimineața, 3 martie 2026, în jurul orei 5.45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin numărul de urgență 112, cu privire la faptul că, la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.



Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, la fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.



Ulterior, în jurul orei 7.00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă, a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.



În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere.

„În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției. În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Brigada Rutieră, marți seara.

Fostul CFRist, reținut de poliție

Ulterior, oficiali din cadrul Brigăzii Rutiere au confirmat că fotbalistul a fost reținut pentru 24 de ore.

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a oferit în presa sportivă detalii suplimentare despre accidentul produs de Kader Keita.

„Am aflat după masă că a fost implicat în accident, a dat cu mașina peste o persoană. Ce pot spune e că se ducea la rugăciunea de dimineață. În jur de 5 jumate se întorcea și a existat acel accident. S-a oprit, a verificat acea persoană, s-a chemat ambulanța. S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10.00 l-a luat poliția la interogatoriu, am trimis avocați care să-l reprezinte. Din ce știu, acum câteva ore încă era la poliție. Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul și soția în țară. Are copil de două luni, era foarte fericit. Pe la 12 și ceva azi-noapte a ajuns autocarul la București. Dimineața s-a trezit să se ducă la rugăciune. Apoi a fost accidentul. Persoana accidentată e la spital. Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbește română. Nu era băut, asta știm sigur, fiind și perioada Ramadanului. Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu știu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă...Știu doar că a fost accidentul, s-a speriat și a plecat înainte să vină poliția”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport 1, conform GSP.

Keita, îndemnat să colaboreze cu autoritățile

Clubul de fotbal FC Rapid a anunțat, marți seara, într-un comunicat de presă, că jucătorul său Kader Keita este anchetat de poliție în urma unui accident rutier care a avut loc dimineață și l-au îndemnat să colaboreze cu autoritățile.

„Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, a precizat FC Rapid.

„Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților. Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente. Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare”, se arată mai arată în comunicatul citat.

