Junior de la Viitorul Cluj, în cantonament cu o echipă din Superligă

La numai 16 ani, Andrei Cubleșan poate face pasul către fotbalul mare din România.

Andrei Cubleșan, juniorul celor de la Viitorul Cluj| Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj - Facebook

Juniorul celor de la Viitorul Cluj se află în cantonament cu Oțelul Galați, la Brașov. Timp de două săptămâni, tânărul clujean va încerca să îl convingă pe Laszlo Balint și staff-ul său că merită să fie păstrat în lotul echipei care a încheiat ediția trecută pe locul 8. Născut în 2008, ceea ce înseamnă că este eligibil pentru regula U21 încă cinci sezoane.

Cubleșan va avea șansa să-și arate calitățiile în cele două jocuri amicale pe care gălățenii le-au programat: contra Csikszereda (21 iunie) și împotriva Farului Constanța (27 iunie).

În urmă cu doi ani, în octombrie 2023, Cubleșan a debutat și pentru reprezentativa U16 a României împotriva selecționatei Spaniei.

Mezei Janos, manager sportiv la Academia de Fotbal Viitorul Cluj, are mare încredere în tânărul de 16 ani.

„Avem așteptări mari, ținând cont de potențialul și calitățile sale. Ne dorim să facă pasul spre Liga 1, la o echipă de top, să reprezinte naționalele României, să ajungă la un club în străinătate. Sperăm să demonstreze constanță în evoluții, atitudine profesionistă atât pe teren cât și în afara lui. Este un marcator, creator și bun executant de faze fixe. Are dribling bun în viteză, e capabil să-și depășească adversarii în dueluri unu contra unu. Finalizare precisă cu stângul, intrări periculoase în centru de pe partea dreaptă, pentru a finaliza cu piciorul stâng. Pentru cei care nu l-au văzut, are un stil de joc asemănător cu cel al lui Di María. Are o bună viziune în joc și știe când să finalizeze sau să creeze pentru colegii din atac. Implicarea în faza defensivă și pressingul constant îl fac un jucător complet pe faza ofensivă”, a declarat Mezei Janos pentru monitorulcj.ro.

Articol scris de Sergiu Crăciun

