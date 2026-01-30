WTA schimbă regulamentul: mai multă intimitate în afara terenului! Despre ce este vorba?

Asociația Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA) a declarat că apelurile jucătoarelor pentru mai multă intimitate în afara terenului la turnee au fost complet justificate.

Rachetă de tenis | Foto: pixabay.com

Mai exact, totul a început după ce imagini cu Coco Gauff rupându-și racheta în urma înfrângerii ei în sferturile de finală de la Australian Open au stârnit dezbateri intense.

Americanca Gauff, a treia favorită, a căutat un loc fără camere video pentru a-și canaliza frustrările - la scurt timp după ce a pierdut în fața ucrainencei Elinei Svitolina, marți, și a fost nemulțumită să afle că înregistrarea video - cu ea lovind în mod repetat cu racheta pe podea, lângă zona de apel de pe Rod Laver Arena - a fost difuzată în întreaga lume.

Iga Swiatek, Jessica Pegula și Amanda Anisimova s-au numărat printre jucătoarele care au subliniat lipsa de intimitate, iar WTA a fost de acord că „ar trebui luate măsuri”.

„Recentele îngrijorări exprimate de jucătoarele WTA la Australian Open cu privire la camerele video din zonele din afara terenului sunt complet valide”, a declarat joi președinta WTA, Valerie Camillo.

„Aceasta este o solicitare foarte umană și justă - sportivele au nevoie de spații unde să se poată recupera și să nu se simtă constant sub supraveghere. Asigurarea acestui spațiu face parte din responsabilitatea noastră ca sport. WTA se angajează să-și asculte jucătoarele și să acționeze în funcție de astfel de preocupări”, se mai arată în comunicat.

Tennis Australia, care organizează primul turneu de Grand Slam din anul acesta, a explicat că au fost amplasate camere video în zonele de încălzire și relaxare pentru a oferi fanilor o „conexiune mai profundă” cu jucătoarele, dar că va colabora cu acestea pentru a găsi soluții la preocupările lor.

„Vrem să ascultăm jucătoarele, vrem să înțelegem cu adevărat care sunt nevoile și dorințele lor”, a declarat directorul turneului, Craig Tiley, pentru Tennis Channel. „Deci, aceasta este prima întrebare pe care o vom pune; v-am ascultat și orice ajustări trebuie să facem, le vom face. Este o linie fină între promovarea jucătoarelor, promovarea evenimentului și locul în care sunt camerele”, a mai spus Tiley.

WTA a anunțat că a luat deja măsuri pentru a reduce numărul de camere în zonele din afara terenului la turneele sale: „Am adoptat acest standard deoarece suntem de acord că ar trebui să existe limite clare și respectuoase în zonele din afara terenului.

Credem că această problemă ar trebui revizuită de organizatorii turneului și de partenerii de difuzare pentru a se asigura că sunt stabilite limite adecvate” (Agepress).

