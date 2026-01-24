  • Flux RSS
Sport

„U” Cluj câștigă la limită cu Unirea Slobozia! Ardelenii urcă pe loc de play-off

Universitatea Cluj a bifat sâmbătă prima victorie din 2026, scor 1-0 împotriva Unirii Slobozia.

Jucătorii care au contribuit la singurul gol al partidei / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook Jucătorii care au contribuit la singurul gol al partidei / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

 

 


 

Ardelenii au început ca din tun meciul și au marcat după doar cinci minute. Centrarea lui Macalou a fost lăsată inteligent de Trică, iar Gheorghiță a marcat din numai câțiva metri.


 

Cu această victorie, jucătorii antrenați de Cristiano Bergodi urcă până pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.


Echipele de start:

  • „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu - Codrea- G. Simion, Drammeh , Gheorghiţă, Macalou - Trică
  • Unirea Slobozia: D. Rusu - Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică - Lungu, Al. Albu, V. Pop - Papeau, Bărbuţ, E. Torres

