Fotbalistul crescut de Marseille e fericit că a ajuns la Cluj: „Cunosc fotbalul românesc”

Crescut pe Olimpique Marseille, Oucasse Mendy (24 de ani) este ultima noutate din lotul lui Cristiano Bergodi.

Oucasse Mendy / Foto: FC Universitatea Cluj

Sosit de la RAAL La Louviere, echipă din prima ligă belgiană, Mendy a fost la un pas de CFR Cluj înainte să ajungă pe Cluj Arena.

Jucătorul care poate evolua pe toate pozițiile din atac a negociat cu formația din Gruia, însă a ajuns, în cele din urmă, sub comanda lui Cristiano Bergodi la Universitatea.

Fotbalistul crede că a făcut o alegere excelentă să vină în România și speră să pună umărul la obiectivele echipei din acest sezon.

„În primul rând, sunt foarte fericit să fiu aici. Abia aștept să-i întâlnesc pe suporteri și să văd stadionul. Am făcut această alegere pentru că cred că este o provocare foarte bună pentru mine. Sunt foarte bucuros că sunt aici.

Am început fotbalul foarte devreme, împreună cu fratele meu mai mic. Eu am început la trei ani și jumătate, iar el tot la trei ani și jumătate. M-a urmat la antrenamente și așa a prins și el această pasiune, pe care o avem încă din copilărie și continuă și astăzi”, a spus fotbalistul, într-un interviu acordat pentru pagina clubului.

S-a consultat cu Macalou înainte să ajungă în România

Crescut la Olimpique de Marseille și trecut ulterior pe la Montpellier, francezul a recunoscut importanța acestor experiențe și a numit cel mai bun jucător alături de care a evoluat.

„Cu siguranță, faptul că am jucat la cluburi mari din Franța m-a ajutat să cresc și să învăț. Jucând alături de jucători mari, te poți îmbunătăți. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult în formarea mea. Cel mai bun jucător alături de care am jucat cred că e Téji Savanier.

Înainte să vin, cunoșteam fotbalul românesc, pentru că am un prieten care a jucat împreună cu fratele meu mai mic și care este român, Tony Strata. El face parte din naționala României U21. Mi-a vorbit puțin despre țară, despre cluburi și asta m-a ajutat foarte mult în alegerea mea.

Am discutat înainte de a veni aici cu Macalou, aveam prieteni comuni. El mi-a vorbit un pic despre echipă, despre proiecte, despre oraș. Asta m-a ajutat, de asemenea, să iau decizia și sunt încântat să fiu aici”, a continuat Mendy, care spune că poate evolua pe toate pozițiile în zona ofensivă.

„De puțin timp de când sunt aici, pot spune că ce am văzut este că se trăiește frumos. Stadionul este bun, atmosfera este bună și, mai ales, am fost primit foarte bine. Chiar dacă este puțin frig, va trece. Sincer, totul este foarte bine.

Datorită formării pe care am avut-o, pot juca pe toate pozițiile din atac. Totuși, poziția mea preferată este în partea stângă, dar nu mă deranjează să joc nici în dreapta sau ca vârf.

Sunt bine adaptat. Cred că veți vedea multă combativitate, un aspect care face parte din profilul meu de jucător, dar și viteză, precum și calități tehnice foarte bune”, a mai transmis fotbalistul venit de la RAAL La Louviere.

