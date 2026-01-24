Bergodi, precaut înainte de meciul cu Slobozia: „Niciun meci nu e ușor” Ce spune despre Nistor și Lukic

Universitatea Cluj va da piept cu Unirea Slobozia sâmbătă, de la ora 17:00, pe Cluj Arena.

Cristiano Bergodi / Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Ardelenii încearcă să facă uitat eșecul din prima etapă din 2026, scor 0-1 pe terenul lui Dinamo, și să mențină șansele de a ajunge în play-off.

Pentru asta, Cristiano Bergodi a identificat punctele cheie ale partidei de sâmbătă și spune că a pregătit în cel mai mic detaliu confruntarea de pe Cluj Arena.

„Normal că am vorbit cu băieții, am discutat, am analizat ceea ce nu a mers, dar nu în totalitate, pentru că oricum am creat și noi momente bune.

Ne-am pregătit această săptămână foarte bine, chiar dacă ne-am antrenat pe sintetic, în condițiile de frig, care sunt aici, la Cluj. Mâine avem un meci foarte important.

Din cauza faptului că am pierdut cu Dinamo, clar că trebuie să reîncepem un parcurs pozitiv, ceea ce înseamnă trei puncte cu Slobozia, care are și ea nevoie de puncte.

Ca de obicei, va fi un meci dificil, niciun meci nu e ușor în Superligă. E important că terenul se prezintă foarte bine, nu e zăpădă, e perfect.

Noi trebuie să facem un meci important și să câștigăm, printr-o evoluție bună. Dacă noi credem mâine că e suficient să intrăm pe teren pentru a lua trei puncte, va fi cea mai mare greșeală.

Trebuie să fim solizi, ca echipă, cum am fost până la meciul cu Dinamo, din punctul de vedere al defensivei. Trebuie să redevenim echipa care juca înainte de Crăciun, să fim solizi, compacți, dar ne place să atacăm și mâine trebuie să facem un meci de atac, să nu așteptăm, ca să nu intrăm în criză de timp, să jucăm la nivelul nostru”, a declarat tehnicianul italian înaintea meciului.

Nistor revine, Lukic rămâne OUT

Antrenorul a clarificat și situația jucătorilor accidentați. Dan Nistor (37 de ani) și-a revenit și va fi pe bancă, în timp ce Jovo Lukic rămâne indisponibil.

„Nistor revine, pentru moment, pe bancă. S-a antrenat puțin separat, azi se va antrena cu echipă, dar în general tot lotul e valid, în afară de Artean, care încă face recuperare.

Nu am o idee de când va reveni Lukic. Se pare că e mai bine acum, a făcut niște alergări și săptămâna viitoare poate că revine cu echipa, dar vedem în ce manieră. Nu știm cum e corpul lui, după leziune, dar asta depinde de doctor, nu știu nici eu.

E clar că e foarte important, a dat șapte goluri de când am venit eu aici și a mai dat și înainte. E un fotbalist important pentru noi, dar nu sunt îngrijorat”, a mai spus antrenorul Universității.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: