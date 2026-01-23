Debut de coșmar pentru Otto Hindrich la Legia!

Otto Hindrich, portarul vândut de CFR Cluj la Legia Varșovia, și-a început cu stângul aventura de la clubul polonez.

Otto Hindrich / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Goalkeeperul s-a despărţit de CFR Cluj după 16 ani în care a activat la clubul din Gruia. Crescut în Academia CFR-ului, Hindrich a debutat pentru ardeleni în sezonul 2020/2021, iar în ultimele două sezoane a devenit portarul de bază al echipei.

A fost cumpărat în această vară de polonezii de la Legia Varşovia, astfel că nu s-a mai întors în România după cantonamentul cu CFR. El a mers direct în stagiul de pregătire al noii sale echipei, pentru care a debutat joi.

Legia a dat piept cu Sparta Praga, în cadrul unui amical disputat tot în Spania. Cu Hindrich titular, polonezii au avut parte de un început horror de meci: au primit gol în minutele 7 şi 11, astfel că scorul arăta un neverosimil 2-0 în favoarea cehilor.

Polonezii au întors scorul până în minutul 40, punctând în minutele 14, 18 şi 40, însă nu au intrat cu avantaj la cabine. Otto Hindrich a greşit o pasă, a trimis-o direct la adversar, iar cehii au egalat în minutul 43, stabilind și scorul final al partidei, 3-3.

Sumă infimă în schimbul său

În urma transferului său în Polonia, patronul Neluțu Varga va încasa o sumă infimă. Deși inițial vehicula că suma de transfer va fi de 800.000 de euro, banii care le vor intra ardelenilor în conturi este cu mult mai mică.

Vișiniii vor primi doar 500.000 de euro în urma transferului, însă nu aceștia vor fi banii de care se vor putea folosi șefii clubului. Ei trebuie să le plătească 150.000 de euro celor de la Kisvarda, adică un procent de 30% dintr-un viitor transfer, ca urmare a împrumutului din sezonul 2022/2023. Hindrich a evoluat în acea ediție în campionatul maghiar, fiind cedat pentru un sezon grupării pentru care bifat 25 de meciuri.

După plecarea sa, Daniel Pancu va avea de ales dintre trei jucători înlocuitorul lui Hindrich între buturi: Rareș Gal, Octavian Vâlceanu și Mihai Popa, ultimul fiind transferat chiar în ultimele zile.

Șefii clubului s-au mișcat rapid și au ajuns la un acord cu Torino pentru un transfer definitiv. El a mai evoluat în Gruia în sezonul trecut sub formă de împrumut, însă nu a convins cu aparițiile sale și a fost lăsat să revină în Italia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: