Mihai Popa revine la CFR Cluj!

CFR Cluj i-a adus înlocuitor lui Otto Hindrich, plecat în această iarnă la Legia Varșovia.

Mihai Popa / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj s-a mișcat repede la capitolul transferuri și a încercat să transfere în toate compartimentele în care a pierdut jucători importanți.

Pe lângă Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, jucători transferați în SUA, respectiv Ucraina, ardelenii l-au cedat și pe Otto Hindrich, goalkeeperul de bază în ultimele două sezoane.

După ce portarul s-a înțeles cu Legia Varșovia, CFR a rămas cu doar două opțiuni între buturi: Rareș Gal și Octavian Vâlceanu.

Astfel, șefii clubului s-au mișcat rapid și au ajuns la un acord cu Torino pentru transferul definitiv al lui Mihai Popa. El a mai evoluat în Gruia în sezonul trecut sub formă de împrumut, însă nu a convins cu aparițiile sale și a fost lăsat să revină în Italia.

