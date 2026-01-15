Fost antrenor la CFR Cluj, Edi Iordănescu negociază revenirea în antrenorat!

Fostul selecționer, Edi Iordănescu, este liber de contract din luna octombrie, când s-a despărțit de Legia Varșovia.

Pe lângă cele două Supercupe, Iordănescu a contribuit și la două titluri la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fiul fostului antrenor Anghel Iordănescu a primit mai mult propuneri în ultimele trei luni, însă a ezitat să semneze.

Cea mai recentă ofertă a fost de la Al-Shabab, anunță iamsport, însă nu s-a ajuns la un numitor comun.

Totuși, cel care a contribuit la titlurile de campioană ale CFR-ului din 2019 și 2021 nu duce lipsă de oferte. Conform sursei, el este dorit atât în Emiratele Arabe Unite, cât și în China, astfel că, dacă ar ajunge la un acord, ar fi prima sa experiență în afara Europei.

Iordănescu Jr. a mai antrenat la ASA Tg. Mureș, Pandurii, Astra Giurgiu și FCSB de-a lungul carierei sale.

Cea mai mare performanţă a sa este legată de echipa naţională, atunci când a câştigat grupa la EURO 2024 şi a ajuns în optimile de finală ale competiţiei.

3 trofee a câștigat Iordănescu pe banca CFR-ului: Supercupa în 2018 și 2021, respectiv titlul de campion în 2021. El a fost pe bancă și la începutul sezonului 2018/2019, dar a fost demis după doar trei etape. Ardelenii au triumfat din nou la finalul acelui sezon.

