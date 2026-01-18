Victorie în Gruia: CFR Cluj - Oțelul, 1-0

CFR Cluj i-a înfruntat, duminică, pe cei de la Oțelul Galați (1-0), într-o partidă din runda a 22-a a Superligii, și a obținut o victorie de etapă.

CFR Cluj-Oțelul |Foto: Sergiu Crăciun - monitorulcj.ro

Meci important disputat duminică pe stadionul din Gruia.

„Feroviarii” trag tare pentru play-off și au încercat un joc ofensiv.

CFR Cluj a spart gheața pe teren la debutul meciului, în min.3, prin golul marcat de Adi Păun, care a trimis balonul direct în poarta adversă.

Astfel, elevii lui Pancu au încercat să-și păstreze avantajul, cu tatonări multiple și încercări de a-l maximiza.

O ocazie ratată a Oțelului (min.45+1), prin Ciobanu, a permis clujenilor să încheie prima repiză în avantaj, 1-0.

În reprzia secundă, Cordea a avut un șut spectaculos, care a fost însă blocat de adversar. În ciuda eforturilor, clujenii nu au reușit să dubleze rezultatul.

Partida s-a încheiat în favoarea „feroviarilor”, 1-0. Însă, apropierea de play-off încă se joacă pentru CFR Cluj.

La finalul partidei, CFR Cluj se găsește pe poziția a 10 a clasamentului Superligii, cu 29 de puncte.

Echipele de start

*CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Masic, Abeid, Camora - Muhar, Djokovic, Păun - Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Gal, Braun, Țîrlea, M. Ilie, Al. Radu, T. Keita, Perianu, Fică, Șfaiț, Biliboc, Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

*Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic (cpt.), P. Iacob, Conrado - Pedro Nuno, Joao Paulo - Bordun, A. Ciobanu, Andrezinho – Patrick

Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, D.E. Neicu, Wagatsuma Ferreira, Postelnicu, Frunză, Chira, Bană, D. Sandu, D.C. Neicu, Almeida Paz

Antrenor: Laszlo Balint

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”

