Veste-șoc în lumea schiului românesc: Sibianul Alexandru Barbu antrenează schiorii Arabiei Saudite

Alexandru Barbu, cel mai mare schior al Sibiului din toate timpurile, a acceptat o provocare incredibilă: merge luna viitoare la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina ca antrenor al Arabiei Saudite.

Sibianul Alexandru Barbu dă lovitura! Merge luna viitoare la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina ca antrenor al Arabiei Saudite.|Foto: Alexandru Barbu

Sibianul Alexandru Barnu dă lovitura! E antrenor federal de schi pentru echipa Arabiei Saudite, după ce a încheiat în noiembrie anul trecut colaborarea cu Federația Română de Schi, informează MesageruldeSibiu.ro

Acum, Barbu se va ocupa de schiorii saudiți.

Decizia este una importantă, în contextul Olimpiadei de Iarnă, care se va desfășura luna viitoare la Milano-Cortina, iar Alexandru Barbu are un sportiv calificat în probele de slalom și slalom uriaș.

Este vorba de a 4-a prezență a sibianului la cea mai importantă competiție de iarnă din lume.

Sibienii „cuceresc” Milano Cortina

Alexandru Barbu e unul dintre cei doi sibieni care ne vor reprezenta la ediția din acest an a Olimpiadei de Iarnă de la Milano-Cortina, care se apropie cu pași repezi. Va participa ca antrenor federal al Arabiei Saudite.

Tot în Italia ne va reprezenta și Sofia Moldovan, de la ACS Barbu Schi Club, în proba de slalom, componentă a lotului României.

„Din păcate, din luna noiembrie nu mai sunt antrenor la echipa națională a României. Sunt antrenorul Arabiei Saudite! Sofia este în continuare la clubul nostru și în proporție de 100% va participa la olimpiadă pentru România și pentru clubul nostru“, a punctat Alexandru Barbu, cu privire la participarea lui și a Sofiei la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, potrivit sursei citate.

„Alică“ BARBU se va afla așadar la a 4-a prezență la Jocurile Olimpice de iarnă. A participat de 2 ori ca sportiv, în 2014 și 2018, la olimpiadele de la Sochi (locul 21 la slalom) și respectiv PyeongChang, în Coreea de Sud, iar în 2022 a făcut-o în premieră ca antrenor federal, la Beijing.

Stațiune de schi pe zăpadă artificială în mijlocul deșertului

Vestea că a ales să antreneze sportivi ai Arabiei Saudite e extraordinară, în condițiile în care statul arab tocmai construiește „a 8-a minune a lumii“.

O stațiune de schi pe zăpadă artificială în plin deșert, în cadrul unui proiect în valoare de cca 14 miliarde de dolari! Stațiunea va purta numele Trojena și va fi una dintre cele mai impresionante lucrări arhitecturale din lume.

Sibianul Alexandru Barbu are în pregătire un sportiv calificat deja la Olimpiada de la Milano-Cortina, dar există șanse să meargă la competiție și cu o sportivă.

Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

