Virgiliu Postolachi o reclamă pe CFR Cluj pentru neplata salariilor!

Fost jucător al CFR-ului, Virgiliu Postolachi (25 de ani), a depus memoriu împotriva fostei sale echipe.

Virgiliu Postolachi a mai jucat în România pentru UTA Arad | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Transferat în ultima perioadă de mercato la Universitatea Cluj, atacantul moldovean a depus memoriu la Comisia pentru Soluționarea Litigiilor de la FRF pentru recuperarea banilor pe care trebuia să-i mai primească de la CFR Cluj, anunță publicația iAM Sport.

Sursa citată mai anunță că jucătorul a acceptat să se transfere la rivala din oraș a vișiniiilor cu o singură condiție: să-i fie achitate salariile restante până în acel moment, lucru care nu s-a mai întâmplat și iar termenul limită a fost depășit.

Varga, executat silit

Posibila depunctare a CFR-ului nu este, în acest moment, singura preocupare a finanțatorului din Gruia. Varga are probleme și în celelalte domenii de activitate.

Din cauza datoriilor provenite dintr-un împrumut garantat printr-o ipotecă imobiliară semnată în 2019, un executor judecătoresc a decis să scoată la licitație un complex imobiliar de lux deținut de Neluțu Varga, evaluat la aproape patru milioane de euro.

Potrivit celor de la GSP, ardelenii au timp până pe 17 noiembrie să achite o parte din datoriile aferente pentru a scăpa de depunctare.În acest moment, la CFR sunt datorii în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Jucătorii sunt neplătiți de patru luni iar la acesta sume se adaugă alte datorii, unele din din sezonul trecut, precum prime pentru câștigarea Cupei României, pentru eliminarea lui Lugano din Europa League și bonusuri pentru victorii.

Sursa citată menționează și faptul că jucătorii ar fi ajuns deja la capătul răbdării și nu mai vor să semneze amânări salariale iar clubul să scape, cel puțin pentru moment, de stresul achitării banilor. Cei care aveau discuții directe cu jucătorii sunt Cristi Balaj și Răzvan Zamfir, însă ambii au plecat pe parcursul acestui sezon.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: