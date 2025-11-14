EXCLUSIV: Jucătorul și-a luat bagajele și a plecat de la CFR în timpul sezonului!

Aventura portarului italian Alessandro Micai (32 de ani) în România a ajuns la final.

Micai a evoluat în doar două meciuri pentru CFR | Foto: Cosenza Facebook

Transferat ca un potențial înlocuitor al lui Otto Hindrich între buturi, Alessandro Micai a dezamăgit în scurta sa aventură în România.

Portarul a încasat patru goluri în cele două meciuri pe care le-a disputat în tricoul CFR-ului, dintre care trei într-un duel spectaculos cu FC Botoșani, încheiat 3-3.

Atunci, portarul transferat vara trecută de la Cosenza a greșit la toate cele trei goluri, spre disperarea lui Dan Petrescu și a spectatorilor aflați în tribune.

La finalul meciului, tehnicianul le-ar fi transmis conducătorilor că vrea să renunțe la serviciile jucătorului, iar Micai nu a mai prins foaia de meci din acel moment.

Mai mult, în urma unui conflict cu antrenorul de portari, el nu a fost primit să se antreneze nici cu prima echipă, astfel că în ultima sa perioadă la CFR se antrena decât în sala de fitness.

Italianul chiar i-a reclamat la FIFA pe ardeleni pentru neplata salariilor și, din informațiile obținute de monitorulcj.ro, Micai s-a întors în țara sa natală, convins că nu va mai juca pentru CFR și dezamăgit de situația sa actuală.

Experiența sa în România a fost prima în străinătate pentru el. Până acum a mai bifat echipe precum Como, Bari, Salernitana și Reggina și a adunat peste 250 de prezențe în Serie B.

300.000 de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: