Tenis internațional. Aryna Sabalenka încheie al doilea sezon consecutiv pe primul loc!

Belarusa Aryna Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deși a pierdut finala Turneului Campioanelor.

Foto: Aryna Sabalenka Facebook

Sabalenka (27 ani) încheie stagiunea cu cele mai multe victorii, 63, un număr record de bani câștigați din turnee (15.008.519 dolari) și patru titluri, dintre care unul de Mare Șlem (US Open), alături de alte două finale majore (Australian Open și Roland Garros).

Belarusa are în clasamentul publicat uni un avans de 2.475 de puncte față de următoarea clasată, poloneza Iga Swiatek. A treia este americanca Gauff, la circa 1.600 de puncte de locul secund.

Cele trei românce din top 100 își păstrează pozițiile, Jaqueline Cristian pe 39, Sorana Cîrstea pe 44, iar Gabriela Ruse pe 99. Carmen Herea (19 ani), semifinalistă la Austin, a reușit un salt de 246 de locuri și se află acum pe 529 în lume.

La dublu, belgianca Elise Mertens și rusoaica Veronika Kudermetova, care au câștigat titlul la WTA Finals, se află în imediata apropiere a podiumului. Sorana Cîrstea se menține pe 57, Gabriela Ruse a coborât un loc și este pe 69, iar Monica Niculescu staționează pe 97 (Agerpres)

