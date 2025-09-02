Ioan Ovidiu Sabău și Dan Nistor, veteranul lui „U” Cluj, incluși în echipa ideală a etapei a 8-a!

În urma evoluției din meciul cu Unirea Slobozia, Dan Nistor (37 de ani) a fost selectat în cei mai buni 11 jucători ai ultimei etape.

Dan Nistor joacă din 2023 pentru „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a câștigat în ultima etapă dinaintea pauzei competiționale dedicată meciurilor echipei naționale.

„Studenții” au învins la limită la Clinceni pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost reușit de Dan Nistor, în minutul 53. Veteranul din lotul lui „U” a înscris pentru prima oară în acest sezon, șut din centrul careului, fără șanse pentru portarul Rusu.

Ca urmare a acestei victorii, alb-negrii au ajuns până pe locul 8, cu 12 puncte acumulate în primele 8 partide, la doar 3 lungimi distanță de podium.

Nistor a fost inclus de pagina oficială a Superligii în echipa ideală a etapei, în timp ce antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a bucurat de titlul de cel mai bun antrenor.

Cum arată echipa ideală a etapei a 8-a în viziunea Superligii:

Anestis (FC Botoșani) - Maftei (Farul), Ciobotariu (Rapid), Boateng (Dinamo), Borza (Rapid) - Cicâldău (Univ. Craiova), Nistor („U” Cluj), Cisotti (FCSB) - Dobre (Rapid), Matos (FC Argeș), Ceara (Csikszereda)

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău („U” Cluj)

Următorul meci pentru „U” Cluj va avea loc pe 12 septembrie, pe teren propriu împotriva celor de la Rapid București, locul al doilea în clasament.

