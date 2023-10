Cristiano Bergodi a recunoscut de ce a refuzat-o pe CFR Cluj pentru Rapid: „S-a schimbat mult”

Înainte de a fi numit antrenor la echipa Rapid, Cristiano Bergodi ar fi fost dorit de CFR Cluj, însă tehnicianul italian a refuzat propunerea.

Cristiano Bergodi/ Foto: captură ecran video FC Rapid 1923 - YouTube

Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a refuzat CFR Cluj, în vară, după despărțirea de Sepsi.

Italianul Bergodi, acum antrenor la Rapid, a fost ofertat de CFR Cluj înainte să ajungă la Rapid. Însă, a refuzat oferta din Gruia.

Tehnicianul susține că și-a dorit să stea acasă o vreme, atunci când a primit oferta de la CFR Cluj. Lucrurile s-au schimbat când a fost căutat de cei de la Rapid.

„CFR era echipa la care am stat în 2007, era o altă conducere... Nu eram așa conectat cu ei după experiența cu Sepsi. Am vrut să stau acasă după ce am plecat de la Sepsi, pentru că nu țin de scaun, nu trebuie să găsesc imediat o altă echipă. Aștept, pot aștepta, însă s-a întâmplat să mă sune cei la Rapid.

CFR s-a schimbat mult și în bine. Au adus un antrenor care cunoaște foarte bine clubul. Ce se poate spune despre CFR? Bravo lor, o să fie o directă concurență pentru primele locuri”, a declarat Cristiano Bergodi, la Digi Sport Special.

