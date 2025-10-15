Clujul le-a adus noroc: România U21 învinge selecționata Ciprului, scor 2-0

România U21 a câștigat fără prea mari emoții meciul contra Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul European, disputat pe arena celor de la CFR Cluj.

România U21 este antrenată de Costin Curelea, fostul antrenor secund de la CFR Cluj | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru „tricolorii mici” iar Atanas Trică, atacant la Universitatea Cluj, a deschis scorul în minutul 4.

Și Lorenzo Biliboc, jucătorul CFR-ului a fost decisiv la această partidă: intrat în minutul 30 în locul lui Musi, el a pasat la golul marcat de Burnete, cu un sfert de oră înainte de final.

Jucătorii antrenați de Costin Curelea au menținut avantajul până la final, iar după primele trei meciuri au 7 puncte, golaveraj 4-0 în calificările pentru Europeanul care va avea loc peste doi ani.

România se mai află în grupa cu Spania, Finlanda, Kosovo și San Marino. Ultimele două meciuri din acest an pentru reprezentativa U21 sunt programate luna viitoare, în deplasare cu Finlanda și acasă cu Spania.

