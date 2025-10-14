Sănătatea Cluj poate juca în Cupa României la Craiova!

Pentru al doilea an consecutiv, Sănătatea Cluj s-a calificat în grupele Cupei României.

Sănătatea Cluj se află pe locul 5 în Liga 3 | Foto: CS Sănătatea Servicii Publice Cluj Napoca Facebook

Anul acesta va da piept în faza grupelor cu Universitatea Craiova, Gloria Bistrița și Petrolul Ploiești.

Potrivit celor de la Fanatik, gruparii antrenate de Cosmin Tilincă și Vasile Miriuță le-a fost înaintată o propunere de a juca meciul împotriva Craiovei în Bănie. Decizia finală le aparține, însă, ardelenilor.

„Pot spune doar că va fi frumos și o onoare să jucăm pe Oblemenco. Va fi foarte fain. Vă dați seama ce ar fi pentru băieții ăștia tineri de la Sănătatea Cluj să joace pe Oblemenco, pe un asemenea stadion. Ar fi ceva senzațional pentru noi toți. Chiar ne dorim să mergem la Craiova”, a declarat Vasile Miriuță pentru sursa citată.

Sănătatea Cluj se află pe locul 5 în Seria a 8-a a Ligii a 3-a, cu doar un punct mai puțin decât ultima echipă aflată pe loc de play-off.

