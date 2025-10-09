Ronaldo, anunț cu privire la retragere: „Voi ieşi din scenă împlinit”

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu despre cariera sa și momentul în care se va retrage.

Cristiano Ronaldo a împlinit anul acesta 40 de ani | Foto: Cristiano Ronaldo Facebook

Starul portughez spune că este conştient că nu va mai juca la nivel înalt multă vreme, dar este convins că încă este capabil să facă diferenţa.

El joacă din 2023 pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, iar cifrele sale sunt de-a dreptul impresionante: în 111 meciuri a marcat 98 de goluri şi a livrat 20 de pase de gol.

Mai mult, el se apropie de o bornă importantă: 1000 de goluri marcate în toată cariera, fiind la 54 de goluri distanță.

„Oamenii, în general familia, îmi spun: «E momentul să te opreşti. Ai realizat tot. De ce vrei să marchezi 1.000 de goluri?». Eu nu cred asta, însă. Sunt convins că atunci când va fi gata, voi ieşi din scenă împlinit, pentru că am dat totul.

Ştiu că nu mai am mulţi ani, dar voi încerca să mă bucur la maximum. Dacă eram acum 20 de ani, aş fi spus că vreau să mănânc lumea. Acum nu mai văd lucrurile aşa, vârsta îţi permite să vezi viaţa diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi.

Lucrurile se mişcă repede, se schimbă, nu îţi poţi face planuri pe termen lung”, a spus el pentru Abola.pt.

