Cristiano Ronaldo, gest impresionant către fostul antrenor al CFR Cluj, Marius Șumudică. VIDEO

Marius Șumudică și Cristiano Ronaldo s-au întâlnit la finalul meciului Al Nassr - Al Raed, câștigat de formația starului portughez, scor 4-0.

Marius Șumudică și Cristiano Ronaldo s-au întâlnit la finalul meciului Al Nassr - Al Raed/ Foto: captură ecran video @GOATTWORLD - Twitter

Cristiano Ronaldo a discutat preț de câteva secunde cu Marius Șumudică, la finalul meciului câștigat de Al-Nassr cu Al-Raed, scor 4-0, în campionatul Arabiei Saudite.

Pe tunelul către vestiare, superstarul portughez i-a dat tricoul de joc antrenorului român, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat și s-a viralizat pe rețelele sociale, unde a adunat peste 150.000 de vizionări.

Șumudică nu i-a cerut tricoul lui Cristiano Ronaldo

A doua zi după momentul care a făcut înconjurul lumii, antrenorul român a dezvăluit că, de fapt, nu i-a cerut expres tricoul portughezului.

„Normal că este un motiv de mândrie pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo, dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit despre lucruri comune legate de Madeira, Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo. Chiar avem o cunoștință comună, pe domnul Joao Camacho (...) Am văzut fel de fel de reacții despre interacțiunea cu Ronaldo.

Eu pot vorbi doar despre cum mi s-a părut mie. Un om foarte deschis și extrem de respectuos cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel. La presiunea care este pe el ar putea fi mult, mult mai rece. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului. Chiar dacă rezultatul m-a supărat foarte mult, aceasta este o întâlnire pe care o să o țin minte” a povestit Șumudică pentru Digi Sport.

