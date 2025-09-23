Amatorism la FRF după retragerea lui Mitriță: directorul general nu știa nici după 8 ore!

Amatorism este termenul care ar descrie cel mai aproape de realitate ce s-a întâmplat la Federație după retragerea lui Alex Mitriță de la selecționata României.

Mitriță a bifat 26 de selecții pentru România și a marcat 4 goluri | Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Luni la prânz, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, mijlocașul Alexandru Mitriță (30 de ani) și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă. Printre motivele invocate, acesta a enumerat distanța dintre România și China, țara unde evoluează în prezent, și timpul petrecut cu familia.

„Vă rog să o interpetați fără speculații!”

Cum se apropie de finalul carierei, fostul jucător al Craiovei a argumentat că-și dorește să se concentreze mai mult pe munca depusă la echipa de club, Zhejiang Professional.

Mitriță a lăsat de înțeles că nu este o decizie luată din cauza tensiunii dintre el și selecționerul Mircea Lucescu, deși acesta l-a folosit doar 16 minute la ultima acțiune a României iar în spațiul public au apărut informații că între cei doi ar fi existat un conflict.

„Vă rog să o respectați (decizia n.red) fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală. Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor.”, a precizat acesta în postarea făcută.

Directorul general nu știa nici după 8 ore!

Decizia lui Mitriță de a nu mai evolua în viitor pentru naționala României a fost imediat salutată pe site-ul oficial al FRF. Aceștia au postat comunicatul emis de fotbalist și un mesaj de mulțumire pentru contribuțiile aduse în cei 7 ani care au trecut de la momentul în care jucătorul și-a făcut debutul pentru prima selecționată.

Se pare, totuși, că nu toată lumea a aflat decizia luată de fotbalist. Prezent în tribunele Arenei Naționale la meciul dintre Dinamo și Farul, 1-1, Mihai Stoichiță (71 de ani) a fost întâmpinat de jurnaliști la ieșirea din stadion.

Chestionat pe seama retragerii lui Mitriță, directorul general al Federației Române de Fotbal a fost pus într-o situație delicată: nu știa nimic despre acest lucru, deși decizia lui Mitriță fusese anunțată cu mai bine de 8 ore înainte!

Fostul antrenor de la FCSB a rămas fără cuvinte, apoi a încercat să-și justifice nelămurire: „Nu, m-am uitat mai mult la meciuri, de unde să știu? Nu citesc scrisori, de unde scrisori. M-ați lăsat fără cuvinte, nu vedeți? De unde să știu de scrisoarea asta? Știți dumneavoastră mai bine decât mine.

Dați-mi voie să nu cred că își va menține hotărârea asta, nu cred, la 30 de ani? Poți să joci până la 36-37 de ani, normal. Să vedem, nu știu, să discut și eu mâine. Să văd dacă și Lucescu știa. Nu mi-a spus nimic, vă dau cuvântul de onoare că nu am știut de treaba asta. Orice jucător bun lipsește echipei naționale.

O fi supărat de la ultima acțiune, cine știe, se pot întâmpla foarte multe, dar îi trece”, a declarat Stoichiță.

Lucescu i-a răspuns, Mitriță a replicat!

Selecționerul României a comentat decizia luată de jucător printr-un mesaj scurt pentru Golazo: „Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie. Nici vorbă de relație încordată între mine și el”, a spus Lucescu.

În replică, fotbalistul a postat în secțiunea Insta Story o poză și un mesaj direct către Lucescu: „Niciun regret în viață. Doar lecții învățate”, a scris acesta.

26 de prezențe și 4 goluri a bifat Mitriță pentru România

