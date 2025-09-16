Liga Campionilor se întoarce în această seară!

Țara noastră va avea cinci reprezentați în prima rundă din noua ediție a celei mai mari competiții inter-cluburi din Europa.

Cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa revine astăzi | Foto: UEFA Champions League Facebook

Așteptarea a luat sfârșit pentru iubitorii fotbalului european de nivel înalt! Liga Campionilor, cea mai prestigioasă competiție între cluburile din Europa, debutează marți seara, apoi va continua miercuri și joi.

Pe lângă oportunitatea suporterilor de a-i vedea din nou pe Lamine Yamal, Kylian Mbappe sau Erling Haaland, susținătorii din România vor avea șansa de a vedea în scenă și cinci români. Este vorba despre arbitrii Istvan Kovacs și Marian Barbu, antrenorul lui Inter Milano, Cristi Chivu, și jucătorii Vlad Dragomir și Dennis Man de la Pafos, respectiv PSV.

Kovacs a fost la finală, Barbu e la debut

Kovacs este, în acest moment, unul dintre cei mai importanți arbitrii pe care UEFA îi are la dispoziție. El a arbitrat ultimul act al competiției din sezonul trecut, duelul dintre PSG și Inter, încheiat cu victoria francezilor, scor 5-0.

Acum, românului i-a fost încredințat meciul dintre Olympiakos și Pafos, programat miercuri, în Grecia, de la ora 19:45. Brigada lui Kovacs va fi una 100% românească: Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi se vor afla la cele două tușe, în timp ce al patrulea oficial va fi chiar fratele său, Szabolcs Kovacs.

Al doilea nume din România care se va afla la „centrul” unei partide europene este Marian Barbu. Arbitrul de 37 de ani se află la debutul în această competiție, după ce mai arbitrase până acum 4 meciuri în Europa League și alte 4 în Conference League. El a fost trimis în Cehia, acolo unde, în același timp cu Istvan Kovacs, va conduce disputa dintre Slavia Praga și Bodo Glimt.

Chivu, în pericol dacă pierde

Dacă România impresionează la capitolul arbitrii, la cel al antrenorilor din Liga Campionilor avem un singur nume prezent: Cristi Chivu (44 de ani). După ce a preluat-o pe Parma la începutul acestui an și a salvat-o de la retrogradarea în Serie B, fostul jucător de la Ajax, Roma și Inter i-a preluat pe „nerazzuri” în această vară în urma plecării lui Simone Inzaghi.

Chivu nu are parte de un mandat liniștit până acum pe banca Interului. Mai întâi, italienii au fost eliminați de Fluminense în optimi de la Cupa Mondială a Cluburilor, scor 0-2. Lucrurile n-au stat mai bine nici în campionat: finalista Ligii Campionilor din sezonul trecut a cedat în două din primele trei etape, cu Udinese și Juventus, iar un eventual eșec miercuri seară contra lui Ajax i-ar putea pune postul și mai mult în pericol.

Vlad Dragomir, în Ligă dar nu la Națională

Doar doi fotbaliști români vor evolua în Liga Campionilor: Vlad Dragomir și Dennis Man. Primul este mijlocaș crescut de Arsenal, care în prezent evoluează pentru Pafos.

Echipa lui s-a calificat în premieră în Champions League, fiind înființată doar în urmă cu 11 ani, în 2014. În absența lui Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham care este accidentat, Dragomir va fi singurul fotbalist român care va lua startul în această competiție.

Contrar așteptărilor, el nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru ultima acțiune a Echipei Naționale, în meciurile contra Canadei și Ciprului.

Celălalt, Man, a fost transferat în această vară de PSV de la Parma pentru 8,5 milioane de euro și se pregătește de debutul său în această întrecere.

