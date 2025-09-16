Ronaldinho se întoarce în România în acest an!

Starul brazilian va fi din nou protagonistul unui meci demonstrativ de fotbal, organizat la Iași la finalul lunii noiembrie.

Ronaldinho a fost la Cluj în luna iunie a acestui an | Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni din istorie revine în România în acest an! Ronaldinho (45 de ani) va lua parte pe 29 noiembrie la Iași la un meci demonstrativ alături de mai multe nume importante din generația sa.

„Ați auzit bine: Ronaldinho vă așteaptă la Iași! Pe 29 noiembrie 2025, la ora 16:00, Stadionul Emil Alexandrescu devine scena pentru Football World – Ronaldinho & Friends. Un eveniment unic, unde magia braziliană întâlnește pasiunea fotbalului mondial”, se arată în comunicatul organizatorilor, alături de un scurt videoclip prin care legendarul fotbalist brazilian își confirmă prezența.

Alături de starul brazilian, în România vor mai ajunge nume importante din fotbal, precum Dida, Maicon, Rafinha, Aldair, Polga, Okocha, Kluivert, Makelele, Veron, Diego Souza, Quaresma, Edmilson, Hernani, Seedorf și mulți alții, a anunțat Marius Onofrei la Digi Sport, unul dintre organizatorii evenimentului.

În luna iunie a acestui an, Ronaldinho a fost protagonistul unui meci demonstrativ în cadrul evenimentului Sports Festival, desfășurat la Cluj între 13-15 iunie.

„Mulțumesc, România, pentru primire și afecțiune! Sunt foarte fericit că am petrecut câteva zile în această țară frumoasă, cu oameni atât de veseli și care iubesc fotbalul. Evenimentul a fost un succes, invitați-mă din nou și revin cu drag!”, a scris el atunci pe Instagram la puțin timp distanță.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: