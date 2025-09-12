Remiză la Cluj: „U” și Rapid au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Scor alb în primul meci după reluarea campionatului.

Oaspeții au solicitat un penalty aproape de finalul partidei | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Remiză fără goluri pe Cluj Arena, între Universitatea Cluj și Rapid. Gazdele s-au aflat mai mult la conducerea jocului și au înclinat partida înspre poarta lui Aioani, însă apărarea lui Costel Gâlcă a arătat încă o dată de ce este cea mai solidă din Superligă.

Cel mai important moment al meciului a avut loc în minutul 88, când Cisse l-a faultat la marginea careului pe Baroan.

Arbitrul întâlnirii nu a dictat penalty, așa cum ar fi sperat giuleștenii, ci a indicat lovitură liberă de la marginea careului.

