Superliga revine pe Cluj Arena! Sabău: „Vrem cele trei puncte!”

După două săptămâni, întrecerea internă din fotbalul masculin se întoarce cu un duel de play-off: Universitatea Cluj și Rapid vor da piept astăzi, de la ora 21:00, în primul meci din etapa a 9-a.

Ioan Ovidiu Sabău a revenit pe banca Universității în 2023 | Foto: FC Universitatea Cluj YouTube

Înaintea acestei dispute, giuleștenii sunt pe locul al doilea, cu 18 puncte, cu doar două mai puțin decât liderul Universitatea Craiova.

Rapidiștii se pot lăuda cu cea mai bună apărare din campionat: au primit doar 6 goluri până acum, cele mai puține din Superligă.

Sabău: „Ne propunem să controlăm jocul”

De partea cealaltă, clujenii sunt pe locul 8, cu 12 puncte, dar la trei lungimi distanță de podium.

Tehnicianul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), are încredere în capacitățiile jucătorilor săi, care au înregistrat o singură înfrângere pe teren propriu contra Rapidului în ultimele treisprezece sezoane.

„Obiectivul e să luăm trei puncte. Am reușit să aduc cam toți jucătorii la un nivel bun de pregătire. O să mă bazez la acest meci pe cei care au fost aici la echipă, care sunt odihniți, care n-au venit de pe drumuri.

Sper să-l vedem în teren pe Postolachi. E un jucător de care aveam nevoie, depinde doar de el, timpul va decide dacă am făcut o alegere bună. Acesta va fi lotul complet pentru acest sezon.

Rapidul este o echipă care are încredere, rezultate destul de bune, echipă bună de contra-atac. Vom vedea dacă îi vom pune în dificultate, dacă vom controla jocul, așa cum ne propunem. Sper să fim inspirați în fața porții.

E un club important, încet-încet cred că vor fi o echipă puternică. Îi văd cu șanse la titlu, au toate condițiile.”, a declarat tehnicianul la conferința de presă premergătoare partidei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: