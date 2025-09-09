S-a făcut! Francezul Marcus Coco a semnat cu CFR Cluj.

Venirea lui Mikael Silvestre ca manager sportiv în Gruia atrage alte nume importante în lotul lui Andrea Mandorlini.

Marcus Coco a fost marți prezentat de CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După ce l-a convins pe Kurt Zouma (30 de ani), dublu câștigător în Premier League și o dată în Champions League, să semneze cu CFR, fostul jucător de la Manchester United a rezolvat problema fundașului dreapta.

Marcus Coco are 29 de ani și va evolua în flancul drept al apărării, poziție unde ardelenii au avut de suferit și au improvizat cu Aly Abeid și Simao Rocha, ambii, însă, de picior stâng.

Nici cel transferat în această vară, Antonio Bosec, n-a impresionat în primele meciuri, astfel că a fost pus pe liber după doar trei luni.

Coco a început fotbalul în Franța, la Guingamp, apoi a mai evoluat pentru Nantes. În total, are 260 de apariții în Ligue 1, 11 goluri și 14 pase decisive.

