Jucători de la „U” și CFR Cluj, incluși în lotul preliminar pentru EURO 2025 Under-21

Selecționerul Daniel Pancu a anunțat luni, un lot preliminar de 26 de jucători, 9 din străinătate și 17 care activează la cluburi din țară, pentru Campionatul European de fotbal Under-21 din Slovacia.

Jucători de la „U” și CFR Cluj, incluși în lotul preliminar pentru EURO 2025 Under-21 | Foto: pexels.com

Selecționerul Daniel Pancu a anunțat luni, un lot preliminar de 26 de jucători, 9 din străinătate și 17 care activează la cluburi din țară, pentru Campionatul European de fotbal Under-21 din Slovacia.

Lotul final de 23 de jucători pentru turneul final va fi anunțat pe 4 iunie.

Atacantul Louis Munteanu se regăsește și în lotul convocat de selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Austria și Cipru din luna iunie. Acesta va face pe parcurs joncțiunea cu reprezentativa de tineret.

Reunirea lotului de tineret a României este programată începând cu data de 26 mai, în funcție de meciurile pe care le au jucătorii la echipele lor de club. „Tricolorii” vor pleca pe 29 mai către Austria, pentru cantonamentul premergător turneului final. Pe 9 iunie, delegația României se va muta în Slovacia, la Bratislava.

Selecționata de tineret a României va evolua în luna iunie la Campionatul European U21, aceasta urmând să fie cea de-a patra participare consecutivă la un turneu final.

„Tricolorii” se află în Grupa A, urmând să întâlnească reprezentativa Italiei, la Trnava, pe 11 iunie, iar ulterior vor evolua împotriva Spaniei, pe 14 iunie, și Slovaciei, pe 17 iunie, la Bratislava.

Campionatul European de tineret din Slovacia se va desfășura în perioada 11-28 iunie.

Lotul preliminar convocat de selecționerul Daniel Pancu:

Portari: Răzvan Sava (Udinese/Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Rafailă (US Lecce/Italia);

Fundași: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio/Franța), Cristian Ignat (Rapid), Matteo Duțu (AC Milan/Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Umit Akdag (Toulouse FC/Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (Rapid), Costin Amzăr (Al Nasr/Emiratele Arabe Unite);

Mijlocași: Cătălin Vulturar (Rapid), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia/Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (Rapid), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (US Catanzaro/Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);

Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), Rareș Burnete (US Lecce / Italia).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: